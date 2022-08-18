Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem
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Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusunda yer alan Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın Soma ve Miyagi'nin İşinomaki bölgeleri açıklarında yerel saatle 14.46'da 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ajans, depremin 60 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının İwate Aomori, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel