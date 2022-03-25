Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem
AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.
JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.
AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel