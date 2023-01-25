Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,9 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İşinomaki kenti açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerel saatle 10.01'de ve 50 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından bölge genelinde "dev dalga" uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Miyagi, İwate, Yamagata ve İbaraki eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Fukuşima Japonya Güncel Haberler

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