Japonya'nın Kalkış Sonrası Arıza Yapan H3 Roketine Kendini Yok Etme Emri Verildi

TOKYO, 7 Mart (Xinhua) -- Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), yeni amiral gemisi H3 roketine, Salı günü kalkış sonrası ikinci aşama motorun ateşleme yapmaması nedeniyle kendini yok etme komutu verildiğini duyurdu.

TOKYO, 7 Mart (Xinhua) -- Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), yeni amiral gemisi H3 roketine, Salı günü kalkış sonrası ikinci aşama motorun ateşleme yapmaması nedeniyle kendini yok etme komutu verildiğini duyurdu.

JAXA'nın verdiği bilgilere göre 57 metrelik roket, Salı günü sabah saatlerinde planlandığı şekilde Kagoshima vilayetindeki Tanegashima Uzay Merkezi fırlatma alanından kalkış gerçekleştirdi ancak birkaç dakika sonra ikinci aşama motorun ateşleme yapmaması sonucunda rokete kendini yok etme emri verildi.

Fırlatma arızası, geçen ay fırlatma girişiminin iptal edilmesi gibi çeşitli gecikmelerin ardından geldi.

Japonya'nın önceki ana fırlatma aracı olan H2A roketinin yerini alacak H3 roketi, afet yönetimi durumlarında yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir kara gözlem uydusu taşıyordu.