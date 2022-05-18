Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı 984'e yükseldi - Haberler

Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı şubat sonundan beri 984 Ukraynalının ülkeye kabul edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığına bağlı Japonya Göç Hizmetleri Ajansına (ISA) göre, bu hafta başı itibarıyla Ukrayna'dan tahliye edilerek ülkeye giriş yapanların sayısı şubat sonundan bu yana 984'e yükseldi.

Ajans, giriş yapanlara ilk başta sunulan 90 günlük vizenin 1 yıla uzatılabildiğini bildirdi.

Bu kapsamda mülteciler oturum edinme, kamu sağlığı sigortası hakkı ve banka hesabı açma haklarına erişebiliyor. ISA şimdiye kadar 609 Ukraynalının bu hakkı elde edebildiğini açıkladı.