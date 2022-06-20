Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa'da yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı. Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı. Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu. Hokuriku Electric Power (Rikuden) firması İşikawa'da bulunan Şika Nükleer Santralinde anormallik saptanmadığı bildirildi. İşikawa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Japonya Deprem Ajans Güncel Haberler

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