Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa'da yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu.

Hokuriku Electric Power (Rikuden) firması İşikawa'da bulunan Şika Nükleer Santralinde anormallik saptanmadığı bildirildi.

İşikawa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
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AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Japonya Deprem Ajans Güncel Haberler

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