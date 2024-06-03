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Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Japonya Meteoroloji Ajansı, İşikawa eyaletinin Noto bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Tsunami uyarısı yapılmadı.

Dosya Boyutu: 1.89MB

ÇEKİM TARİHİ: 3 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 00: 14

Japonya Meteoroloji Ajansı, Pazartesi günü erken saatlerde İşikawa eyaletinin Noto bölgesinde ilk ölçümlere göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto bölgesinde Pazartesi sabahı 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İşikawa'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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