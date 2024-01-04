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Japonya'nın Ishikawa Eyaletinde Meydana Gelen Depremde Ölü Sayısı 82'ye Yükseldi

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Japonya'nın Ishikawa eyaleti tarafından açıklanan verilere göre, kısa süre önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Pazartesi günü Ishikawa vilayetinin Noto bölgesinde sığ bir derinlikte meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremle beraber eyalet ve çevresi bir dizi depremle sarsılmıştı.

ÇEKİM TARİHİ: 3 Ocak 2024

Ishikawa eyaletinden çeşitli görüntüler

Japonya'nın Ishikawa eyaleti tarafından açıklanan verilere göre, kısa süre önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi.

Pazartesi günü Ishikawa vilayetinin Noto bölgesinde sığ bir derinlikte meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremle beraber eyalet ve çevresi bir dizi depremle sarsılmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ishikawa'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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