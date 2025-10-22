Haberler

Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae ve Eşi 'Görünmez Koca' Rolünde

Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae'nin eşi Yamamoto Taku, eşine geri planda destek vermeye karar verdi. Yamamoto, 'görünmez koca' olarak Takaiçi'yi destekleyeceğini ifade etti.

Japonya'nın ilk kadın Başbakanı seçilen Takaiçi Sanae'nin eşi eski Temsilciler Meclisi Üyesi Yamamoto Taku, "görünmez koca" rolünü üstelenerek eşini görevi süresince geri planda destekleyeceğini ifade etti.

Kyodo ajansının haberine göre Yamamoto, eşi Takaiçi'nin dün yemin ederek ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eşi Takaiçi'ye geri planda "görünmez koca" olarak destek vermeyi umduğunu belirten Yamamoto, "Batı'nın aksine burada eşlerin ilgi odağı olmaması daha iyidir." dedi.

Yamamoto, eşinin "herkesten fazla çalışan kişi" olduğunu söyledi.

İlk kez 2004'te evlenen çift, 2017'de "siyasi görüşlerindeki farklılığı" gerekçe göstererek boşanmış ve sonra tekrar evlenmişti.

İkilinin siyasi görüşlerindeki ayrılık, Liberal Demokrat Partinin (LDP) 2012'deki genel başkanlık seçimlerinde Takaiçi'nin eski Başbakan Abe Şinzo'yu, Yamamoto'nun ise eski Başbakan İşiba Şigeru'yu desteklemesi üzerine doruk noktaya ulaşmıştı.

İlk kadın başbakan

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsünü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı. Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız olarak girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise giren ve farklı bakanlıklarda görev alan Takaiçi, 2012-20 yıllarında görev süresiyle "Japonya'nın en uzun süreli Başbakanı" Abe Şinzo'nun "öğrencisi" olarak anılıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, mecliste yapılan seçimde ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Haberler.com
