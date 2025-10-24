Haberler

Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae'den Savunma Taahhütleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın yeni başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin savunma kapasitesini artırma ve askeri harcamaları yükseltme sözü verdi. Asya-Pasifik bölgesindeki gerilimlere dikkat çekti ve Japonya'nın ulusal güvenlik stratejisini güncelleyeceğini duyurdu.

Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin savunma kapasitesini daha hızlı geliştirme ve askeri harcamaları artırmayı taahhüt etti.

Takaiçi, göreve gelmesinin ardından parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Kuzey Kore ve Rusya ile artan gerilimlere dikkati çekerek, Japonya'nın ulusal güvenlik stratejisini 2026 yılının sonuna kadar güncellemiş olacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların güvenlik ortamını küresel çapta kökten değiştirdiğini belirten Takaiçi, "Uluslararası düzen, tarihi bir güç kayması ve jeopolitik rekabetin sertleşmesiyle sarsılıyor." ifadesini kullandı.

Çin, Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri faaliyetlerinin "ciddi endişe kaynağı" olduğunu vurgulayan Takaiçi, Japonya'nın savunma kapasitesini daha hızlı güçlendirme ve bu alandaki harcamalarını artırma taahhüdünde bulundu.

Takaiçi, Japonya'nın savunma harcamalarını mart ayına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sine çıkaracaklarını belirtti.

Bölgesel ve küresel işbirliğini derinleştirme hedefi

Japonya'ya resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump ile 28 Ekim sabahı yapacağı görüşmeye değinen Takaiçi, görüşme kapsamında, Tokyo-Washington ittifakının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağını kaydetti.

Takaiçi, ABD ile ittifakı, Japonya'nın diplomasi ve güvenlik politikalarının "köşe taşı" olarak tanımlarken, Güney Kore, Filipinler, Avustralya ve Hindistan gibi ülkelerle çok taraflı diyaloğu da ilerleteceklerinin altını çizdi.

Çin'in Japonya için "önemli bir komşu" olduğunu vurgulayan Takaiçi, Pekin yönetimi ile yapıcı ilişkiler geliştirilmesi ve işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

İlk kadın başbakan

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsünü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı. Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız olarak girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise giren ve farklı bakanlıklarda görev alan Takaiçi, 2012-2020'deki görev süresiyle "Japonya'nın en uzun süreli Başbakanı" Abe Şinzo'nun "öğrencisi" olarak anılıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, mecliste yapılan seçimde ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.