Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae'den Savunma Taahhütleri

Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkenin savunma kapasitesini daha hızlı geliştirme ve askeri harcamaları artırmayı taahhüt etti.

Takaiçi, göreve gelmesinin ardından parlamentoda yaptığı ilk konuşmada, Asya-Pasifik bölgesinde Çin, Kuzey Kore ve Rusya ile artan gerilimlere dikkati çekerek, Japonya'nın ulusal güvenlik stratejisini 2026 yılının sonuna kadar güncellemiş olacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların güvenlik ortamını küresel çapta kökten değiştirdiğini belirten Takaiçi, "Uluslararası düzen, tarihi bir güç kayması ve jeopolitik rekabetin sertleşmesiyle sarsılıyor." ifadesini kullandı.

Çin, Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri faaliyetlerinin "ciddi endişe kaynağı" olduğunu vurgulayan Takaiçi, Japonya'nın savunma kapasitesini daha hızlı güçlendirme ve bu alandaki harcamalarını artırma taahhüdünde bulundu.

Takaiçi, Japonya'nın savunma harcamalarını mart ayına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sine çıkaracaklarını belirtti.

Bölgesel ve küresel işbirliğini derinleştirme hedefi

Japonya'ya resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump ile 28 Ekim sabahı yapacağı görüşmeye değinen Takaiçi, görüşme kapsamında, Tokyo-Washington ittifakının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağını kaydetti.

Takaiçi, ABD ile ittifakı, Japonya'nın diplomasi ve güvenlik politikalarının "köşe taşı" olarak tanımlarken, Güney Kore, Filipinler, Avustralya ve Hindistan gibi ülkelerle çok taraflı diyaloğu da ilerleteceklerinin altını çizdi.

Çin'in Japonya için "önemli bir komşu" olduğunu vurgulayan Takaiçi, Pekin yönetimi ile yapıcı ilişkiler geliştirilmesi ve işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

İlk kadın başbakan

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsünü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı. Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız olarak girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise giren ve farklı bakanlıklarda görev alan Takaiçi, 2012-2020'deki görev süresiyle "Japonya'nın en uzun süreli Başbakanı" Abe Şinzo'nun "öğrencisi" olarak anılıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, mecliste yapılan seçimde ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.