Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae'den Politika Açıklamaları

Güncelleme:
Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae, Tokyo-Washington ilişkilerini güçlendirmeyi ve ülke ekonomisine öncelik vereceklerini açıkladı. Ayrıca, yaşam maliyetlerini düşürme hedefiyle bir teşvik paketi hazırlanacağını duyurdu.

Japonya'nın yeni ve ilk kadın Başbakanı Takaiçi Sanae, Tokyo- Washington ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımayı hedeflediğini belirterek, "Japonya-ABD ittifakı diplomatik ve güvenlik politikamızın temel taşıdır." dedi.

Takaiçi, meclis oturumunda başbakan seçilmesi sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında, yeni dönemde izleyeceği ülke içi ve deniz aşırı politikalara değindi.

Ekonomiye öncelik vereceklerini belirten Takaiçi, ülke için artan yaşam maliyetlerine karşı teşvik paketi hazırlama ve vergi indirimi dahil finansal kolaylıklara odaklanacaklarını bildirdi.

Önlemlerin "halkın net gelirini artırmayı ve hanelerin yükünü azaltmayı" amaçladığını ifade eden Takaiçi, ABD'nin gümrük tarifelerinin sektörel etkilerinin hafifletilmesi için çabalayacaklarının altını çizdi.

Seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybetmesi sonrası azınlık hükümetinin gerçekliğinin farkında olduklarını kaydeden Takaiçi, olası bir erken seçim için meclisin feshedilmesi ihtimalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Muhalefetin politika önerilerini "iktidarınkilerle çelişmediği sürece esnek bir şekilde kabul etmeye" istekli olduğunu dile getiren Japon Başbakan, yakında uluslararası zirvelere katılmaya hazırlandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ay sonu ülkesine düzenleyeceği ziyarete atıfta bulunan Takaiçi, Trump ile "samimi görüş alışverişleri yoluyla derin bir güven ilişkisi kurmayı" ümit ettiğini söyledi.

Tokyo-Washington ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımayı hedeflediğini vurgulayan Takaiçi, "Japonya-ABD ittifakı diplomatik ve güvenlik politikamızın temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin öz savunma kabiliyetlerini güçlendirmesine odaklanmak istediklerini kaydeden Takaiçi, Japonya'nın "kendini bağımsız olarak savunmasını sağlayacak bir sistem oluşturacaklarını" aktardı.

Tokyo hükümetinin uzun vadeli Ulusal Güvenlik Stratejisi dahil "temel güvenlik belgelerinin revizyonları" üzerinde çalışmaya başlayacağını belirten Başbakan, Güney Kore'yi "önemli bir komşu ülke ve ortak" olarak nitelendirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) izlediği para politikasına değinen Takaiçi, "BoJ, iletişimi kolaylaştırmak için hükümetle birlikte çalışacak. Para politikasıyla ilgili kararlar BOJ'a bırakılmalı." diye konuştu.

İlk kadın başbakan

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsünü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı. Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız olarak girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise giren ve farklı bakanlıklarda görev alan Takaiçi, 2012-20'deki görev süresiyle "Japonya'nın en uzun süreli Başbakanı" Abe Şinzo'nun "öğrencisi" olarak anılıyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan 64 yaşındaki Takaiçi Sanae, mecliste yapılan seçimde ülkenin ilk kadın başbakanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
