Japonya'nın Hokkaido Eyaletinde 5,3 Büyüklüğünde Deprem

Japonya'nın Hokkaido Eyaletinde 5,3 Büyüklüğünde Deprem
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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Urakawa kasabası olan sarsıntı, Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilirken, tsunami riski olmadığı belirtildi. İlk tespitlere göre can kaybı yaşanmadı.

- Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

TOKYO - Japonya'da merkez üssü Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti 5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.47'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olduğu kaydedildi. Hokkaido'nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Güncel
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