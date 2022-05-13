Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya'nın, gelişen ülkelerin salgınla mücadelesine desteği 5 milyar dolara ulaşacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ülkesinin, gelişen ülkelerin Kovid-19'a karşı mücadelelerine yönelik desteğinin toplamda 5 milyar dolara ulaşacağını taahhüt etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ülkesinin, gelişen ülkelerin Kovid-19'a karşı mücadelelerine yönelik desteğinin toplamda 5 milyar dolara ulaşacağını taahhüt etti.

Başbakan Kişida, ABD, Endonezya, Almanya ve Belize'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "2. Kovid-19 Zirvesi'ne" gönderdiği video mesajda ülkesinin, gelişen ülkelerin antivirüs önlemlerine destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

Kovid-19'un "salgın" olarak tanımlanmasının üzerinden iki yılda fazla geçtiğini kaydeden Kişida, "Dünyanın her köşesinde halk sağlığı tehdit altında, ekonomik ve sosyal kalkınma zarar gördü." dedi.

Japon Başbakan, Kovid-19 aşılarının geliştirilmesi ile olası gelecek salgınlara karşı küresel sağlık sisteminin güçlendirilmesi için Japonya olarak "üzerlerine düşeni kararlılıkla yerine getireceklerini" kaydetti.

Gelişen ülkelere salgınla mücadele alanında 200 milyon dolar daha destek vereceklerini ifade eden Kişida, ülkesinin bu sahada sağladığı toplam mali desteğin 5 milyar dolara ulaşacağını taahhüt etti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Başbakan, Japonya, Belize, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title