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Japonya'nın Fukuşima Vilayeti Açıklarında 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Tsunami Uyarısı Verilmedi

Japonya'nın Fukuşima Vilayeti Açıklarında 5.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Tsunami Uyarısı Verilmedi

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TOKYO, 18 Ağustos (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Perşembe günü Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima vilayeti açıklarında ilk belirlemelere göre 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmesine rağmen tsunami uyarısında bulunulmadığını açıkladı.

TOKYO, 18 Ağustos (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Perşembe günü Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima vilayeti açıklarında ilk belirlemelere göre 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmesine rağmen tsunami uyarısında bulunulmadığını açıkladı. JMA'ya göre deprem, yerel saatle 14.26'da 60 km derinlikte meydana geldi. Meteoroloji ajansı, açık denizde meydana gelen deprem, Japonya'nın sismik yoğunluk ölçeğine göre 4 olarak ölçülürken, Fukuşima'nın yanı sıra komşu Miyagi vilayetinin bazı bölgelerinde 7'ye kadar çıktı. JMA ayrıca, Chiba'nın kuzeyinde depremin sismik yoğunluk ölçeğine göre 3 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Deprem kaynaklı büyük hasar veya yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı. Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, daha önce deprem ve tsunaminin vurduğu Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali de dahil olmak üzere, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde herhangi bir anormal durum bildirmedi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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