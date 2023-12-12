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Japonya'nın en yaşlı kişisi 116 yaşında hayatını kaybetti

12 Aralık 2023 12:18 Güncelleme: 12:20 Abone Ol

Japonya'nın en yaşlı kişisi olarak bilinen 116 yaşındaki kadın, Osaka'da yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı kadını ise İspanya'da yaşıyor.