Japonya'nın Doğusunda 5,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Japonya'nın doğusunda, Miyagi eyaletinin doğusunda 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 01.29'da gerçekleşen depremin derinliği 40 kilometre olarak belirlendi. Şu ana kadar can kaybı ya da hasar bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, yerel saatle 01.29'da merkez üssü Miyagi eyaletinin doğusunda deprem meydana geldi.
Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Şimdiye kadar can kaybı veya hasar bildirilmezken, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel