Japonya'nın Doğusunda 5,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'nın doğusunda, Miyagi eyaletinin doğusunda 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 01.29'da gerçekleşen depremin derinliği 40 kilometre olarak belirlendi. Şu ana kadar can kaybı ya da hasar bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
