Japonya'nın Çin Yatırımları: Zorluklara Rağmen Önemini Koruyor

Güncelleme:
Japonya'nın Çin'e doğrudan yatırımları azalmış olsa da, iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri önemini sürdürüyor. 2025 baskısı 'Japon Ekonomisinin Mavi Kitabı' raporunda, Japonya'nın ekonomik zorluklar karşısında yapısal işbirlikleri geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Çin'deki doğrudan yatırımlarının geçen yıl iç ve dış faktörlerin etkisiyle daha da azalmasına rağmen Çin pazarı, Japon şirketleri açısından kritik önemini sürdürüyor.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Japonya Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımladığı "Japon Ekonomisinin Mavi Kitabı" başlıklı raporun 2025 baskısı, değişen küresel ekonomik durumda Japonya ekonomisine odaklanıyor.

Raporda 2024 yılında Çin ve Japonya arasındaki ikili ticaretin tamamlayıcı niteliğinin, iki ülke arasındaki ticari bağımlılıkta giderek artan dengesizliğe rağmen gücünü koruduğu belirtildi.

Bu yıl ise Çin-Japonya ekonomik ilişkilerinin, artan korumacılık, parçalanmış tedarik zincirleri ve durgun ekonomik büyüme gibi zorluklara karşın ilerlemeye devam ettiği ifade edildi.

Raporda iki büyük ekonomi olan Çin ve Japonya'ya, Asya-Pasifik bölgesinde bölgesel ekonomik işbirliğini, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında da üçüncü taraf pazar işbirliğini derinleştirme çağrısı yapıldı.

Çin ve Japonya'nın, "gümüş ekonomi", karbon azaltma stratejisi ve dijital ekonomi gibi alanlarda aralarındaki yapısal tamamlayıcılıktan yararlanarak sinerji oluşturma potansiyeline de işaret edildi.

Rapor genel olarak Japonya'nın makroekonomik performansı, ekonomi politikasıyla ilgili kilit önemdeki öncelikleri ve gelecekteki ekonomi eğilimleri hakkında sistematik bir analiz ve değerlendirme sunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
