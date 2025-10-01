Haberler

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Tekirdağ'a arama kurtarma aracı desteği

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesine arama kurtarma aracı hibe edildi.

Japonya Yerel Projelere Destek Programı kapsamında alınan arama kurtarma aracının teslimi için Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlenen tören, ulusal marşların okunmasıyla başladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin çok eski yıllara dayandığını söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı kabul edilen "Ertuğrul Fırkateyni" olayının üzerinden 135 yıl geçtiğini belirten Katsumata, şöyle konuştu:

"Ertuğrul Fırkateyni şehitleri her yıl düzenlenen programlarla anılıyor. Japon hükümetinin desteğiyle çeşitli ekipmanlarla donatılan arama kurtarma aracı, belediyeye hibe edildi. Afetlerin ve kazaların ne zaman geleceği belli olmuyor. Belediyeye teslim edilen aracın afetlerde birçok kişinin hayatının kurtarılmasında faydası olacaktır."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da kadim bir dostluğun ve uluslararası dayanışmanın güzel bir örneğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek aracın teslimi gerçekleştirildi.

Büyükelçi Katsumata, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi arama kurtarma ekibiyle sohbet ederek, aracı inceledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
