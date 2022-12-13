Japonya'nın 731. Birimi'nin Suçlarına Tanıklık Eden 2.000'den Fazla Kalıntı Çin'in Harbin Şehrinde Sergileniyor

Japonya'nın kötü şöhretli biyolojik savaş birimi 731. Birim tarafından işlenen suçlara tanıklık eden 2.000'den fazla kalıntı, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de ilk kez sergileniyor.

Japonya'nın kötü şöhretli biyolojik savaş birimi 731. Birim tarafından işlenen suçlara tanıklık eden 2.000'den fazla kalıntı, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de ilk kez sergileniyor.

Kalıntılar esas olarak birimin bakteri testlerine ve insan deneylerine adanmış bir çekirdek alanda bulundu.

731. Birim, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda teslim olduğunu açıkladığı Ağustos 1945'te çekirdek alanı yıktı.

SES 1 (Çince): Lİ CHENQİ, Direktör, Heilongjiang Kültürel Kalıntılar ve Müzeler Derneği:

"731. Birim aceleyle geri çekildi ve çok sayıda deney ekipmanı yok edildi. Çoğu kazanda yandı. Geri kalanlar patlamada yok edildi. Bu bozulmamış olanlar mezar çukurlarında bulundu."

Araştırmacılar, arkeolojik kazılar yoluyla daha değerli kanıtlar ortaya çıkarmaya çalıştı.

SES 2 (Çince): Lİ CHENQİ, Direktör, Heilongjiang Kültürel Kalıntılar ve Müzeler Derneği:

"Bu alan kötü bir şekilde tahrip edildiği için sadece arkeolojik kazılarla bu kalıntılar bulunabiliyor. Mezar çukurlarından ve lağımlardan çok sayıda laboratuvar malzemesi çıkarıldı. Bunlar o zamanlar deneyler için kullanılıyordu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Harbin'den bildiriyor.(XHTV)