Japonya'nın 2024 Mali Yılı Bütçe Talepleri, Askeri Harcamalardaki Büyük Artışla Rekor Kırdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo İstasyonu'nda yürüyen insanlar, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Jialin/Xinhua)TOKYO, 6 Eylül (Xinhua) -- Japonya'da devlet kurumlarının önümüzdeki Nisan ayında başlayacak 2024 mali yılına yönelik bütçe talepleri, 114,39 trilyon yen (yaklaşık 779 milyar...

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Tokyo İstasyonu'nda yürüyen insanlar, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Jialin/Xinhua)

TOKYO, 6 Eylül (Xinhua) -- Japonya'da devlet kurumlarının önümüzdeki Nisan ayında başlayacak 2024 mali yılına yönelik bütçe talepleri, 114,39 trilyon yen (yaklaşık 779 milyar ABD doları) ile rekor seviyeye ulaştı.

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi nedeniylegeçen mali yıla göre yaklaşık yüzde 12'lik bir artışla 7,71 trilyon yen talep etti.

Talep edilen miktar, üst üste üçüncü yıl 110 trilyon yenin üzerine çıkarak 2022 mali yılı için talep edilen bir önceki rekor olan 111,66 trilyon yeni aştı. Maliye Bakanlığı, yıl sonuna kadar bütçeyi açıklamadan önce toplam harcamaların azaltılmasına yönelik talepleri gözden geçirmeyi planlıyor.

Japonya'nın yıllık bütçesinin yaklaşık üçte birini hastabakıcılık, sağlık ve emeklilik yardımları için ayrılan fonlar oluşturuyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, artan sosyal güvenlik maliyetleri karşısında cari mali yıla göre 586,6 milyar yen artışla 33,73 trilyon yen talebinde bulundu.