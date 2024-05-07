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Japonya, Nepal'in EAGÜ grubundan ayrılma hedefini destekleyecek

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Japonya, Nepal'in "En Az Gelişmiş Ülkeler" (EAGÜ) grubundan ayrılma hedefi doğrultusunda bu ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyeceğini söyledi.

Japonya, Nepal'in "En Az Gelişmiş Ülkeler" (EAGÜ) grubundan ayrılma hedefi doğrultusunda bu ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyeceğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Katmandu ziyaretinde Nepal Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Narayan Kaji Shrestha ile görüştü.

Kamikava ve Shrestha görüşmede Nepal'in tarım, hidroelektrik, altyapı geliştirme, endüstriyel üretim, turizm alanlarında kalkınmasına yönelik fırsatları ele aldı.

Akabinde Nepal basınına konuşan Shrestha, Katmandu-Tokyo ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Ziyareti kapsamında Japon Bakan Kamikava, Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel tarafından da kabul edildi

35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Poudel, "tarihsel olarak sorunsuz" diye nitelediği Nepal- Japonya ilişkilerinin "tutarlı bir uyuma" sahip olduğunu belirtti.

Nepal'in sosyoekonomik gelişiminde, Japonya'yı "önemli ve güvenilir bir ortak" olarak gördüklerini kaydeden Poudel, ikili işbirliğinin genişletilmesi arzusunu vurguladı.

İkili diplomatik ilişkilerin 70. yılına doğru

Kamikava görüşmede, ikili diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2026'ya doğru Japonya-Nepal ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Nepal'in 2026'ya kadar "En Az Gelişmiş Ülkeler" (EAGÜ) grubundan ayrılma hedefinin önemini değinen Kamikava, Japonya'nın, Nepal'in sürdürülebilir kalkınmasını destekleyeceğini bildirdi.

Başkent Katmandu gezisinde Japon Bakan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "Basantapur Durbar" bölgesindeki kültürel miras eserlerini gezdi.

Kamikava, Nepal-Japonya diplomatik ilişkilerinin kurulduğu 1956'dan beri bu ülkeyi ziyaret eden 4. Japon Dışişleri Bakanı oldu.

Son 16 yılda 13 hükümet

EAGÜ grubunda yer alan ve Asya'nın "en yoksul ülkeleri" arasında gösterilen Nepal'de kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi milli hasıla yaklaşık 1400 dolar civarında seyrediyor.

Nepal'de 239 yıllık monarşi yönetimi, Aralık 2007'de kaldırılmış ve Mayıs 2008'de cumhuriyete geçiş yapılmıştı.

Geçişten bugüne son 16 yılda 13 hükümetin görev yaptığı Nepal, sık sık siyasi istikrarsızlık ve hükümet değişikliklerine sahne oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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