Japonya'nın, Ukrayna'ya destek için NATO öncülüğünde kurulan girişime katılmayı planladığı öne sürüldü

Japonya'nın, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek için ABD yapımı mühimmat, askeri teçhizat ve finansman sağlanmasını öngören NATO öncülüğündeki girişime katılmayı planladığı iddia edildi.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin birden fazla NATO yetkilisine dayandırdığı haberine göre Japonya, NATO ve ABD tarafından başlatılan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimine katılmayı planlıyor.

Japonya'nın radar sistemleri ve kurşun geçirmez yelekler gibi öldürücü olmayan savunma ekipmanları için finansman sağlayacağı ileri sürülen haberde, söz konusu plan hakkında çok sayıda NATO üyesinin yanı sıra Ukrayna'nın da bilgilendirildiği ifade edildi.

Haberde, öldürücü olmayan ekipmanların bile Ukrayna için hayati önem taşıdığını vurgulayan NATO yetkililerinin, Japonya'nın girişime dahil olma planını "önemli bir gelişme" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Söz konusu planın gelecek haftalarda açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.

NATO ve ABD tarafından 2025'te başlatılan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimi, ABD stoklarından temin edilecek teçhizat ve mühimmatla Ukrayna'nın en acil operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Almanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla NATO üyesi ülke girişime katkı sağlayacağını açıklarken Avustralya ve Yeni Zelanda da katılım taahhüdünde bulunmuştu.