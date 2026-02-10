Haberler

Japonya'nın, Ukrayna'ya destek için NATO öncülüğünde kurulan girişime katılmayı planladığı öne sürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın, Kiev'e destek amacıyla NATO öncülüğündeki girişime katılma planı olduğu iddia edildi. Japonya, öldürücü olmayan savunma ekipmanları için finansman sağlayacak.

Japonya'nın, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e destek için ABD yapımı mühimmat, askeri teçhizat ve finansman sağlanmasını öngören NATO öncülüğündeki girişime katılmayı planladığı iddia edildi.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin birden fazla NATO yetkilisine dayandırdığı haberine göre Japonya, NATO ve ABD tarafından başlatılan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimine katılmayı planlıyor.

Japonya'nın radar sistemleri ve kurşun geçirmez yelekler gibi öldürücü olmayan savunma ekipmanları için finansman sağlayacağı ileri sürülen haberde, söz konusu plan hakkında çok sayıda NATO üyesinin yanı sıra Ukrayna'nın da bilgilendirildiği ifade edildi.

Haberde, öldürücü olmayan ekipmanların bile Ukrayna için hayati önem taşıdığını vurgulayan NATO yetkililerinin, Japonya'nın girişime dahil olma planını "önemli bir gelişme" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Söz konusu planın gelecek haftalarda açıklanmasının beklendiği öne sürüldü.

NATO ve ABD tarafından 2025'te başlatılan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimi, ABD stoklarından temin edilecek teçhizat ve mühimmatla Ukrayna'nın en acil operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Almanya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 20'den fazla NATO üyesi ülke girişime katkı sağlayacağını açıklarken Avustralya ve Yeni Zelanda da katılım taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Kahramanmaraş, hızlı trenle Doğu Akdeniz limanlarına bağlanacak

Bakan Uraloğlu duyurdu: Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Dünya devine başkan oluyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi