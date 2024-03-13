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Japonya, Myanmar'a 37 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Gönderecek

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Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 37 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 37 milyon dolarlık insani yardım gönderecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri darbenin 3. yılına girildiğine dikkati çekti.

Myanmar'da insani şartların giderek kötüleştiğini bildiren Bakan Kamikava, ülke geneli 18,6 milyon kişinin "insanı yardıma muhtaç" olduğunu bildirdi.

Gidişattan derin üzüntü duyduklarını kaydeden Kamikava, Myanmar'a gıda ve tıbbi malzemeleri kapsayan 37 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini aktardı.

İnsani yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) vasıtasıyla ulaştırılacağı aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış; ordunun göstericiler üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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