Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor - Haberler

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Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

Kuroda, Para Politikası Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yükselen emtia fiyatlarının Japonya ekonomisi için olumsuz olduğunu söyledi.

Kuroda, ülkede enflasyonun, bankanın hedefi doğrultusunda yüzde 2'ye doğru ilerlemesinin, BoJ'un güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik gerektirmeyeceğini belirtti.

"(Politika) Sıkılaştırma ne gerekli ne de uygun. Çünkü beklenen enflasyonun çoğu, yüksek emtia fiyatları ve ithalat maliyetleri doğuracak." diyen Kuroda, Japon yeninin düşük seyretmesinin ülke enflasyonu üzerindeki etkisinin "oldukça küçük" olduğunu ifade etti.

Kuroda, "ABD ve Avrupa'nın kendi enflasyon durumları temelinde politika uygulamaları doğal ve büyümeyi sürdürmeleri için önemli. Bu, bizim onları takip etmemiz ve faizleri yükseltmemiz anlamına gelmez." dedi.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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