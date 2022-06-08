Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda "tüketiciler zamlara toleranslı" yorumunu geri çekti Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, tüketicilerin fiyat yükselişlerine daha toleranslı hale geldiği yorumunun yanlış anlaşıldığını belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim." dedi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, tüketicilerin fiyat yükselişlerine daha toleranslı hale geldiği yorumunun yanlış anlaşıldığını belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim." dedi. BoJ Başkanı Kuroda, hafta başında düzenlediği basın toplantısında söylediği, ülke içinde tüketicilerin "zamları tolere edebilme seviyelerinin yükseldiği" değerlendirmesini geri aldı. Başbakanlık Ofisinde gazetecilere konuşan Kuroda, "tüketicilerin fiyat artışlarını gönüllü olarak kabul ettiğini kastetmediğini" belirterek, "İfadelerim yanlış anlaşılmaya yol açtıysa özür dilerim." ifadelerini kullandı. Söz konusu yorumu "maaş zamlarına yönelik ihtiyaca dikkat çekmek" için kullandığını kaydeden Kuroda, buna rağmen tüketicilerin "fiyat artışlarını kabul etmeye zorlandıkları" şeklinde anlaşıldığını belirtti. 6 Haziran'da Kuroda, son dönemdeki fiyat artışlarının tüketicilere yönelik etkilerini inceleyen Tokyo Üniversitesinin araştırmasını referans alan ve Kyodo ajansınca düzenlenen etkinlikte konuşmuştu. Kuroda, "Kovid-19 salgınında uygulanan davranışsal kısıtlamalar esnasında 'tasarruf etmeye zorlanmak' tüketicilerin, zamlara yönelik toleransının gelişmesine yol açmış olabileceğini" söylemişti. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Togo Cumhuriyeti Merkez Bankası Başbakanlık Japonya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda 'tüketiciler zamlara toleranslı' yorumunu geri çekti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.