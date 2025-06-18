Japonya Mayıs Ayında 637,6 Milyar Yen Ticaret Açığı Verdi

TOKYO, 18 Haziran (Xinhua) -- Japonya mayıs ayında 637,6 milyar yen (yaklaşık 4,4 milyar ABD doları) ticaret açığı verdi. Böylelikle Japonya art arda ikinci ayda da açık vermiş oldu.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın çarşamba günü yayımladığı verilere göre söz konusu açık büyük oranda ABD'ye otomobil ihracatındaki düşüş nedeniyle ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Japonya'nın toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 8,135 trilyon yene düşerken, ABD'ye ihracatıysa art arda iki ay düşerek yüzde 11,1'e geriledi.

Özellikle ABD'ye otomobil ihracatı, ABD'nin araç, çelik ve alüminyum gibi ürünlere uyguladığı gümrük vergilerinin etkisiyle yüzde 24,7 oranında düşüş yaşadı.

Öte yandan ithalat da ham petrol ve kömür fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak 8,7726 trilyon yen olarak kayda geçti.