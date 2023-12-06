Japonya, Mars keşif aracı fırlatma planını erteledi

TOKYO, 6 Aralık (Xinhua) -- Japonya Ulusal Uzay Politikası Komitesi, ülkenin Mars'a uydu keşif aracı fırlatma planını iki yıl erteleyerek 2026'ya çekme kararı aldı.

Kabine Ofisi'ne bağlı komite tarafından Salı günü geniş çaplı onayla kabul edilen erteleme kararı, ülkenin temel uzay planındaki proje zaman çizelgesinin taslak revizyonuna dahil edildi.

Söz konusu karar, bu yıl Mart ayında H3 roketinin ilk aracının fırlatılmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından alındı.

Japonya, Kızıl Gezegen'in iki uydusu olan Phobos ve Deimos'u keşfetmek üzere hazırlanan ve Mars Uyduları Keşfi yahut MMX olarak adlandırılan ertelenen görevle Phobos'tan Dünya'ya örnekler getirmeyi planlıyor.

Uzay aracının 2024 yılında bir H3 roketiyle fırlatılması, 2025 mali yılında Mars yakınlarına ulaşması ve 2029 mali yılında da Dünya'ya dönmesi planlanmıştı.

Mars'ın iki yılda bir Dünya'ya yaklaşması nedeniyle, fırlatma için bir sonraki fırsat 2026 yılında oluşacak. Bu nedenle de örnekler Dünya'ya 2031 mali yılında getirilebilecek.