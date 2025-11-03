Haberler

Japonya Lideri Takaiçi, Kuzey Kore ile Alıkonulan Vatandaşlar İçin Zirve İstedi

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kuzey Kore tarafından yıllar önce alıkonulan Japon vatandaşlarıyla ilgili olarak Kim Jong-un ile doğrudan görüşmeyi ve somut sonuçlar almayı hedefliyor. Takaiçi, bu konudaki ilerleme sağlamak için her şeyi yapacağını ifade etti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yıllar önce alıkonulan Japon vatandaşlarıyla ilgili zirve gerçekleştirme isteğini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Pyongyang yönetimine ilettiklerini bildirdi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi, Kuzey Kore tarafından yıllar önce alıkonulan Japon vatandaşlarına ilişkin konuştu.

Takaiçi, alıkonulan vatandaşları için Kim ile "doğrudan" görüşmek ve "somut sonuçlar elde etmek" istediğini belirtti.

"Görev sürem boyunca bu konuda ilerleme sağlamak ve meseleyi çözmek için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullanan Takaiçi, zirve talebini Pyongyang yönetimine ilettiklerini söyledi.

Japon vatandaşların Kuzey Kore tarafından alıkonulması

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 1960 ve 1970'li yıllarda 17 Japon, Kuzey Kore tarafından alıkonulmuştu, 5'i Japonya'ya geri gönderilmişti.

Kuzey Kore yönetimi ise 2002'de yaptığı açıklamada, önceki yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaşından 5'inin ülkesine geri döndüğünü, diğerlerinin öldüğünü belirtmişti.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
