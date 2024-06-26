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Japonya, Kuzey Kore'nin Balistik Füze Fırlattığını Açıkladı

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Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı. Açıklamada, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.

Japonya Başbakanlık Ofisi, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı.

Başbakanlık Ofisinden "acil uyarı" başlığıyla yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin açık bir şekilde balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu balistik füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sulara düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya ile yaşadığı gerginlik kapsamında daha önce de balistik füze fırlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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