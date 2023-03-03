Japonya: Kuş Gribi Nedeniyle İtlaf Edilen Kanatlıların Sayısı 15 Milyonu Aşacak

TOKYO, 3 Mart (Xinhua) -- Japonya'da Tarım Bakanlığı, kuş gribi nedeniyle ülkede itlaf edilen tavuk ve diğer kanatlı hayvanların sayısının, ülkenin batısında yeni enfeksiyonların teyit edilmesinin ardından bu sezon 15 milyona ulaşmasını bekliyor.

TOKYO, 3 Mart (Xinhua) -- Japonya'da Tarım Bakanlığı, kuş gribi nedeniyle ülkede itlaf edilen tavuk ve diğer kanatlı hayvanların sayısının, ülkenin batısında yeni enfeksiyonların teyit edilmesinin ardından bu sezon 15 milyona ulaşmasını bekliyor.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre ülkenin batısında yer alan Fukuoka kentindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yeni bir kuş gribi salgını ortaya çıktığı tespit edildi. Bakanlık bu durumun 2022-2023 sezonunda itlaf edilecek toplam kanatlı hayvan sayısını 15,02 milyona çıkaracağını bildirdi. Bu, tek bir sezonda gerçekleştirilen en yüksek itlaf sayısı.

İtlafın ölçeği şimdiden, 2020-2021 sezonunda kaydedilen önceki rekor olan 9,87 milyondan yaklaşık yüzde 50 daha fazla.

Bakanlık salgın sayısının da 25 vilayetteki 77 bölgeyle yeni bir zirveye ulaştığını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, enfeksiyon riskinin Japonya genelinde hala yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunarak kümes hayvanı çiftçilerini kapsamlı biçimde önlem almaya çağırdı.

Bu sezonun ilk kuş gribi vakası, geçen yılın Ekim ayında son derece ölümcül H5N1 türünün enfekte tavuk örneklerinde tespit edilmesiyle doğrulanmıştı.