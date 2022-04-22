Japonya, Kuril Adaları sorununda 19 yıl sonra tutumunu sertleştirdi

Japon hükümeti, 2003'ten beri ilk kez Kuril Adaları'nın " Rusya'nın yasa dışı işgali altında olduğunu" bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının yayımladığı kapsamlı "Diplomatik Bluebook 2022" raporunda, Kuril sorununda tutum sertleştirildi.

Kişida Fumio kabinesine sunulan yıllık raporda, 2003'ten beri ilk kez, Kuril Adaları'nın " Rusya'nın yasa dışı işgali altında olduğu" ifadesi kullanıldı.

Adaların 2011'den beri ilk kez " Japonya'nın doğal bölgesi" olarak gösterildiği raporda, "Kuzey Bölgeleri, Japonya'nın egemenliğinin bulunduğu adalardır ve Japonya topraklarının doğal parçasıdır ancak şu an Rusya tarafından yasa dışı işgal altındadır" denildi.

Kyodo ajansı, söz konusu ifade değişikliklerinin "Japonya'nın Rusya'ya yönelik uzlaştırıcı tutumunu yeniden sertleştirmesi" olarak algılandığını aktardı.

Çin ve Kuzey Kore

Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri, raporda, "Japonya dahil uluslararası toplum açısından güçlü endişe kaynağı" olarak gösterildi.

Raporda, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "statükoyu güç kullanarak değiştirecek faaliyetleri" de "tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Komşu iki ülkenin "yapıcı ve istikrarlı ilişki inşasına" yönelik çaba gösterilmesi çağrısının yapıldığı raporda, Kuzey Kore'nin yıl başından beri artarak sürdürdüğü füze denemelerine tepki gösterildi.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.