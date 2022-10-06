Japonya, Kiev Büyükelçiliğini 7 ay sonra yeniden hizmete açtı Güncel Haberler Japonya hükümeti, Ukrayna'nın başkentindeki Kiev Büyükelçiliğini 7 ay sonra yeniden hizmete açtı. Japonya hükümeti, Ukrayna'nın başkentindeki Kiev Büyükelçiliğini 7 ay sonra yeniden hizmete açtı. Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın başkentindeki diplomatik temsilcilikler yeniden hizmete giriyor. Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Kiev Büyükelçiliğini, yeterli güvenlik önlemleriyle çalışmasını sürdürebileceğini göz önüne alarak, yeniden açmaya karar verdik." dedi. Japon Büyükelçiliği, ilk aşamada, enformasyon toplama, Ukrayna ile iletişim ve koordinasyon faaliyetleri yürütecek. Konsolosluk işlemleri, bir süre Japonya'nın Varşova Büyükelçiliği üzerinden sürdürülecek. Diplomatik temsilciliğin hizmete girmesiyle Japonya'nın, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil bazı alanlarda G-7 grubundaki diğer 6 ülkeyle, iş birliğini artırmayı hedeflediği kaydedildi. Japon hükümeti, mart ayında, Kiev Büyükelçiliği personelini, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde açtığı geçici iletişim bürosuna taşımıştı. Rus saldırılarının yoğunlaşması sonrasında Kiev Büyükelçiliği personeli ülkeden ayrılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japonya hükümeti Ukrayna Japonya Kiev Güncel Haberler

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