Japonya, İsrail-İran Ateşkesinden Umutlu

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Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve barış için diplomasinin önemini vurguladı. Kanada ve Avustralya da ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Japonya, İsrail-İran ateşkesinden memnun ve umutlu olduğunu bildirdi.

Kyodo News'ün haberine göre Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Hayaşi, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için "diplomasiye" bağlı kalacaklarını söyledi.

Ateşkesten memnun ve uygulanacağına dair umutlu olduklarını dile getiren Hayaşi, "Orta Doğu'da barış ve istikrar Japonya için kritik öneme sahiptir." dedi.

Kanada

Kanada Başbakanı Mark Carney de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesi hoş karşıladıklarını belirtti.

Taraflara müzakere masasına dönme ve ateşkese uyma çağrısı yapan Carney, bu kararla Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesini umduğunu ifade etti.

Avustralya

Sky News'ün haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de yayımladığı açıklamada, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Bölgede bulunan Avustralyalıların güvenliğinin ülkesinin önceliği olduğunu kaydeden Albanese, "Diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması çağrımızı her zaman kararlılıkla sürdürdük." dedi.

Pakistan

Pakistan devlet televizyonu PTV News'un haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ateşkese dair açıklama yayımladı.

Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Pakistan, İran ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılamakta ve ilgili taraflara bu ateşkese riayet etmeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da kalıcı istikrarın, Birleşmiş Milletlerin ilkelerine bağlılıkla mümkün olabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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