Japonya, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırısını Kınadı

Japonya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısının " Orta Doğu'yu tehlikeye attığını" söyledi.

"Japonya, İsrail'in eylemlerini şiddetle kınıyor." diyen Hayaşi, bu saldırının "Katar'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiğini" ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Hayaşi, "Katar dahil ülkelerin Gazze'de ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için ciddi diplomatik çabalar yürüttüğü bir dönemde, İsrail'in saldırısı bu çabaları engelliyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail, dün, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.