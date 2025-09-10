Haberler

Japonya, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırısını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Kabine Başsekreteri Hayaşi, saldırının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Japonya hükümeti, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Doha'daki Hamas heyetine saldırısının " Orta Doğu'yu tehlikeye attığını" söyledi.

"Japonya, İsrail'in eylemlerini şiddetle kınıyor." diyen Hayaşi, bu saldırının "Katar'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit ettiğini" ve bölgesel istikrarı tehlikeye attığını belirtti.

Hayaşi, "Katar dahil ülkelerin Gazze'de ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için ciddi diplomatik çabalar yürüttüğü bir dönemde, İsrail'in saldırısı bu çabaları engelliyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail, dün, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ile 4 mensubunun ve Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Evde korkunç manzara! Kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş cesetleri bulundu

Kadın ile küçük kızının çürümüş cesetleri bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Seçkin'in başı takıntılı hayranıyla dertte! 'İmdat' diyerek yardım istedi

Ünlü şarkıcının yardım çığlığı! "İmdat" dedikten sonra böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.