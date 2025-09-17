Haberler

Japonya, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Kınadı

Japonya hükümeti, İsrail ordusunun Gazze kentindeki kara saldırılarını kınayarak, bu adımın iki devletli çözümü zayıflatabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, saldırıların insani krizi daha da kötüleştireceğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini hedef alan saldırılarının yoğunluğunu artırmasına tepki gösterdi.

İsrail'in saldırılarını kınayan İvaya, bunun Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştireceğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakan İvaya, İsrail'in bu adımının, iki devletli çözümün temelini zayıflatabileceğini aktararak, "İsrail'in iki devletli çözümün hayata geçirilmesine aykırı tüm tek taraflı adımlarını derhal durdurması ve ilgili ülkelerle müzakere masasına dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'e uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunan İvaya, "İsrail'den, insani krizin sona erdirilmesi için derhal somut adımlar atmasını güçlü şekilde talep ediyoruz." dedi.

İsrail, Gazze'ye kara saldırıları başlatmıştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
