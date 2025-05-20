Japonya, İsrail'in Gazze Operasyonlarından Endişeli

Japonya, İsrail'in Gazze Operasyonlarından Endişeli
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Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletmesine derin endişe duyduğunu açıkladı ve insani durumun kötüleşmesine karşı durdu.

Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletmesi hakkında derin endişe duyduğunu açıkladı.

Jiji Press haber ajansına göre, bir basın toplantısında konuşan Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesi hakkında açıklamada bulundu.

Hayaşi, Japonya'nın Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşmesine ve Filistin ile İsrail'in bir arada yaşayacağı "iki devletli çözüm" aleyhine olan her türlü harekete karşı olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletmesine değinen Hayaşi, Japonya'nın bu durumdan derin endişe duyduğunu aktardı.

Hayaşi, Avrupalı ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarına Gazze'deki faaliyetlerini güçlendirme çağrısında bulunduğu ortak açıklamaya Japonya'nın da katılmasına değinerek, "Japonya ilgili ülkelerle yakın işbirliği içinde diplomatik çabalarını sürdürecektir." dedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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