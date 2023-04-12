Japonya, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği yapmasını bekliyor

Japonya, İran'ın nükleer anlaşmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam ve koşulsuz işbirliği yapmasını ümit ettiğini bildirdi.

Japonya, İran'ın nükleer anlaşmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam ve koşulsuz işbirliği yapmasını ümit ettiğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve İran'ın nükleer meselesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Japonya'nın nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) daima desteklediğini belirten Hayaşi, İran'dan UAEA ile tam ve koşulsuz işbirliği dahil, KOEP'e ilişkin yapıcı bir yanıt beklediklerini mevkidaşına iletti.

Ukrayna krizine yönelik de görüş alışverişinde bulunan iki bakan, çeşitli alanlarda ikili diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre de Abdullahiyan, Japon mevkidaşı Hayashi ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ile nükleer müzakere sürecini ele aldı.

İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Abdullahiyan, ülkesinin bölgesel ve küresel zorluklar karşısında diplomasi ve müzakereyi "bir çıkış yolu" olarak gördüğünü belirtti.

Abdullahiyan, Ukrayna konusunda da ülkesinin "savaş karşıtı ve ilkeli duruşunu sürdürdüğünü" ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'ı ülkesini ziyaret etmeye davet etti.