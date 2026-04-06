Japonya Başbakanı Takaiçi: İran ile Liderler Zirvesine Hazırlanıyoruz

TOKYO, 6 Nisan (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae pazartesi günü, İran ile zirve düzeyinde görüşme planladıklarını söyledi.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Takaiçi, devam eden ABD-İsrail-İran çatışması bağlamında Japonya'nın diplomatik çabalarına ilişkin muhalefet milletvekilinin sorusuna parlamentoda verdiği yanıtta, "Uygun bir zamanda liderler düzeyinde bir diyalog için hazırlık yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua