Japonya ile Güney Kore, ilişkileri güçlendirmek için fikir birliğine vardı

Japonya ile Güney Kore heyetleri, "demokrasi ve piyasa ekonomisi değerlerini" paylaşan iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek üzere fikir birliğine vardı.

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un diplomasi ekibi, Seul-Tokyo arasındaki "problemli ilişkileri" düzeltmeye yönelik adım atmak amacıyla başkente geldi.

Ulusal Meclis Başkan Vekili Chung Jin Suk liderliğinde Tokyo'da temaslarda bulunan Güney Koreli delegasyon, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile buluştu.

Chung, görüşme sonrası, tarafların "demokrasi ve piyasa ekonomisi değerlerini" paylaştığını ve iki ülke ilişkilerini güçlendirmek üzere fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Kyodo ajansına göre Hayaşi ise iki Asya ülkesinin "dostluk ve iş birliği temelinde" ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ve bu aşamada "Devlet Başkanı Yoon'un liderliğini kullanmasını umduklarını" söyledi.

Delegasyon, 5 gün sürecek ziyaret kapsamında Başbakan Kişida Fumio dahil Japon siyaset ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelmeyi planlıyor.

Chung, ziyaret öncesi sosyal medya hesabından, "En kötü şartlara terk edilen Güney Kore-Japonya ilişkilerini canlandırmak için ilk adımı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

10 Mayıs'ta devralıyor

Yoon, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

10 Mayıs'ta göreve başlayacak yeni başkanın, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", "hassas sorunlar" olarak biliniyor.