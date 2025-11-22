Japonya: Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası sistemi korumak için G20 ülkeleriyle çalışacağız

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık uluslararası sistemi korumak ve güçlendirmek için ülkesinin diğer G20 ülkeleriyle çalışacağını söyledi.

Japonya Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Takaiçi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin birinci oturumunda hitapta bulundu.

Takaiçi, uluslararası kurallara ve ölçütlere bağlı kalmanın nitelikli büyüme açısından elzem olduğuna işaret etti.

Japonya Başbakanı, hukukun üstünlüğüne dayalı özgür ve açık uluslararası sistemi korumak ve güçlendirmek, ayrıca sorumlu küresel yönetimi yeniden inşa etmek için ülkesinin diğer G20 ülkeleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Takaiçi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü

Başbakanlık Ofisinden yapılan farklı bir açıklamaya göre de Takaiçi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilk defa bir araya geldiklerini belirtti.

İki ülkenin "özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonu için birlikte çalışacağını vurgulayan Takaiçi, güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda yakın işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Takaiçi, görüşmede ayrıca Doğu Asya ve Ukrayna'daki durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Afrika'daki ilk G20 Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı.

G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasında ilk zirve olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda zirve, Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor ve bu, kıtanın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası olarak görülüyor.

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin bu yılki zirvesine ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılıyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede, Arjantin ve Meksika ise dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.