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Japonya, Hindistan ve Filipinler ile güvenlik işbirliği için zirve düzenleyecek

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Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzuna karşı bölgesel savunma diplomasisini güçlendirmek amacıyla temmuzda Hindistan ve Filipinler ile ayrı ayrı 2+2'li zirveler düzenleyecek. Zirvelerde askeri tatbikatlar, donanma işbirliği, savunma personelinin konuşlandırılması ve siber güvenlik alanlarında işbirlikleri ele alınacak.

Japonya, bölgesel güvenlik işbirliği için temmuzda Hindistan ve Filipinler Dışişleri ve Savunma Bakanları ile ayrı ayrı 2+2'li zirve düzenleyecek.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japon hükümeti, "benzer düşüncedeki ülkelerle" bölgesel savunma diplomasisine hız kazandırmayı hedefliyor.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon hükümeti temmuzda Filipinler ve Hindistan ile güvenlik zirveleri düzenlemeyi planlıyor.

Japonya ile muhatap ülkelerin Dışişleri ve Savunma Bakanlarını bir araya getirecek zirveler önce Filipinler'de, daha sonra Hindistan'da gerçekleştirilecek.

Bölgede "hukukun üstünlüğüne dayanan serbest ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonunun vurgulanacağı zirvelerle Japonya, güvenlik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirvelerde ortak askeri tatbikatlar, donanma işbirliği, savunma personelinin konuşlandırılması, siber güvenlik alanlarında işbirliklerinin artırılması ele alınacak.

Kaynak: AA / Güncel

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