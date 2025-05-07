Japonya, Hindistan-Pakistan Çatışmasına İtidal Çağrısında Bulundu

Japonya hükümeti, Hindistan- Pakistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını bildirerek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Devlet televizyonu NHK haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, hükümetin çatışmalara yönelik kaygılarını ifade etti.

Hayaşi, "olayın, misillemeyi kışkırtarak tam ölçekli bir askeri çatışmaya dönüşebileceğinden derin endişe duyduklarını" belirtti.

Taraflara çağrıda bulunan Hayaşi, "itidal gösterilmesi ve diyalog yoluyla durumun istikrara kavuşturulması" gerektiğini anlattı.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefon görüşmesi yaptı.

İvaya, görüşmede, "terörizmin hiçbir sebeple haklı gösterilemeyeceğini ve her türlü terörizmi şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Bakan İvaya, Güney Asya'da barış ve istikrar için Hindistan ve Pakistan'a "bölgede itidal ve diyalogla istikrar aranması çağrısı yaptı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.