Japonya, Hindistan'a 68 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Japonya hükümeti, önümüzdeki 10 yıl içinde Hindistan'a 68 milyar dolar özel yatırım yapmayı hedefliyor. Yatırım, ekonomik güvenlik işbirliği kapsamında yarı iletken, temiz enerji ve yapay zeka alanlarını kapsayacak.

Japonya hükümetinin, gelecek 10 yıl içinde Hindistan'a 68 milyar dolar (10 trilyon yen) tutarında özel yatırım yapmayı hedeflediği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya hükümeti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu ülkeye düzenleyeceği ziyarette yeni yatırım hedefini duyuracak.

Ziyaret kapsamında Tokyo ve Yeni Delhi hükümetleri, ekonomik güvenlik konusunda işbirliğini kapsayan yeni bir çerçeve üzerinde anlaşacak.

Yarı iletken, temiz enerji, tıbbi ürünlere yönelik yatırım işbirliklerini içerecek çerçeve kapsamında yapay zeka alanında işbirliği girişimi duyurulacak.

Ziyarette Japon hükümeti, gelecek 10 yıl içinde Hindistan'a yapılacak 68 milyar dolar (10 trilyon yen) tutarındaki özel yatırım planını açıklayacak.

Bu hamleyle Japonya, Çin'in bölgede artırdığı nüfuzu karşısında "Serbest ve Açık Hint Pasifik" (FOIP) vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Hint basınına göre Modi, 29-31 Ağustos'ta Japonya'yı ziyaret edecek.

