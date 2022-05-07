Japonya Havayolları 2022 mali yılında kara geçmeyi hedefliyor

Japonya Havayolları (JAL) mevcut mali yılda kara geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

Havayolu firmasının açıklamasına göre, JAL, Kovid-19'un getirdiği seyahat kısıtlamasıyla yaşadığı zarardan kurtulmayı planlıyor.

Buna göre Japon firma, 2022 mali yılında 45 milyar yen (345 milyon dolar) net kar elde etmeyi, ana satış gelirlerini ise önceki mali yıla kıyasla iki kattan fazla artırarak, 1,39 trilyon yene (10,6 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.

JAL, Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılında 177,5 milyar yen (1,35 milyar dolar) net kayıp verdiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde havayolu firmasının satış gelirleri yüzde 41,9 artışla 682 milyar yen (5,22 milyar dolar) olarak kayda geçti.

JAL Başkanı Akasaka Yuji, düzenlediği basın toplantısında yurt içi uçuşlara yönelik iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak ham petrol fiyatlarının yükselmesinin sıkıntı yarattığını ifade etti.