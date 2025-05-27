Japonya, Harvard'ın Uluslararası Öğrenci Kabul Programına Dair Talepte Bulundu

Japonya, Harvard'ın Uluslararası Öğrenci Kabul Programına Dair Talepte Bulundu
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Japonya hükümeti, ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planından etkilenen yabancı öğrencilerin geçici kabulü için üniversitelere çağrıda bulundu. Eğitim Bakanı Abe Toshiko, bu öğrencilerin eğitimlerini desteklemek amacıyla geçici kabul süreçlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya'da hükümet, ABD'deki Donald Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planından etkilenen yabancı öğrencilerin geçici kabulü için ülkedeki üniversitelere çağrıda bulundu.

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Eğitim Bakanı Abe Toshiko, Harvard Üniversitesinin uluslararası kabul programının durdurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Abe, tüm üniversitelerden Harvard'dan ayrılmak zorunda kalan ya da kaydı tehlikede olan öğrencilerin geçici kabulünü gözden geçirmelerini teklif ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerini desteklemek istediklerini belirten Abe, bu kapsamda Japonya Öğrenci Hizmetleri Organizasyonu ile ortak çalışacaklarını ifade etti.

Hükümetin çağrısı, Tokyo Üniversitesi'nin dün Trump yönetiminin planından etkilenen Harvard'lı yabancı öğrencileri geçici kabul etmeyi planladığını açıklamasının ardından geldi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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