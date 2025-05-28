Japonya, Gazze'ye İnsani Yardım Ulaştırma Çalışmalarına İvme Kazandırıyor

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail'in ablukasının devam ettiği Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çalışacaklarını belirtti.

Japonya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan İşiba, ülkeye resmi ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi başkent Tokyo'da ağırladı.

İşiba, Japon hükümetinin insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için çalışacağını belirterek, "Yardımların mümkün olduğu bir ortam yaratılması oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli mültecilere gösterdiği destekten dolayı UNRWA'ya saygı duyduğunu ifade eden İşiba, hayatını kaybeden UNRWA çalışanları için de taziyelerini iletti.

Lazzarini, Japonya hükümetinin Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için gösterdiği çabalardan dolayı İşiba'ya minnetlerini sundu.

İşiba ve Lazzarini, Filistinli mültecilerin desteklenmesi konusundaki işbirliklerini sürdürmeye yönelik taahhütlerini yineledi.