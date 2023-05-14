Japonya, G7 Liderler Zirvesi öncesi hazırlıklarını tamamlıyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenleneceği Hiroşima kentinde güvenlik önlemlerini teftiş etti.

Japonya'da gözler, 19-21 Mayıs'ta, güneybatıdaki kıyı kenti Hiroşima'da bulunan, "Grand Prince Hotel'de" düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne çevrildi.

Kente giden ve zirvenin yapılacağı otel çevresindeki güvenlik güçlerini denetleyen Japon Başbakan, terörle mücadele önlemlerine öncelik verilmesi talimatı verdi.

Kişida, "Ev sahibi ülke olarak, tarihi zirvenin güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak Japonya'nın görevi. Etkinliğin başarısı veya başarısızlığı sizin omuzlarınızda." dedi.

Zirvenin, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı yedinci G7 zirvesi olduğunu anımsatan Kişida, mevcut uluslararası ortam göz önüne alındığında ise bunun, ülke tarihinin "en önemli" zirvesi olacağını belirtti.

Japon Başbakan, zirve marjında misafir liderler tarafından ziyaret edilmesi planlanan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İtsukuşima Tapınağı'na da uğradı.