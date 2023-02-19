Japonya Dışişleri Bakanı, ülkesinin en ciddi güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi Güncel Haberler Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Hayaşi, Almanya'daki 59. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) marjında düzenlenen "Hint-Pasifik'te Güç Dengesini Korumak" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümüne erişileceğini belirterek, Japonya'nın, Rusya karşıtı uluslararası yaptırımlara güçlü kararlılıkla katılım gösterdiğini dile getirdi. Dünyanın hiçbir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine müsamaha gösterilmemesinin önemini vurgulayan Hayaşi, Hint-Pasifik'teki tansiyona dikkati çekti. Japonya'nın etrafındaki sularda artan askeri faaliyetlerle Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine işaret eden Hayaşi, Doğu Asya'nın güvenlik ortamına yönelik taşıdığı kaygıları aktardı. "Bugünün Ukraynası, yarının Doğu Asyası olabilir." diyen Hayaşi, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı sonrası en ciddi ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Japonya Almanya Dünya Güncel Haberler

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