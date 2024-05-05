Japonya Dışişleri Bakanı Sri Lanka'nın Ekonomik Toparlanmasının Önemini Vurguladı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, "stratejik konumu" dolayısıyla Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasının Hint-Pasifik bölgesinin istikrarı için gerekli olduğunu bildirdi.

Japonya hükümetinin açıklamasına göre Sri Lanka'yı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, burada Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile görüşmesinde ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Bakan Kamikava, "önemli bir ortak" olarak nitelediği Sri Lanka'nın, Hint Okyanusu'nun deniz yolları üzerinde stratejik bir noktada yer aldığını ve bu ülkeyle aktif işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kamikava, "stratejik konumu" dolayısıyla Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasının Hint-Pasifik bölgesindeki istikrar için şart olduğunu kaydetti.

Dış borcun hızla yeniden yapılandırılması çağrısı yapan Kamikava, yabancı fonların kullanılması için Sri Lanka'nın, kredi verenlerle yapacağı anlaşmaların önemli olduğunu, Çin dahil "tüm alacaklılarla yeniden borç yapılandırma anlaşmasına varılması" gerektiğini bildirdi.

Kamikava, "(Borç yeniden yapılandırma anlaşması sonrasında) Japonya'nın mevcut yen kredi projelerini hızla yeniden başlatarak Sri Lanka'nın kalkınmasını destekleme niyetini de ilettim." diye konuştu.

Ada ülkesinin, doğu-batı arasında başlıca uluslararası nakliye rotasında yer aldığını dikkati çeken Kamikava, Tokyo hükümetinin, Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasını tüm bölge için hayati önemde gördüğünü vurguladı.

Sonarla donatılmış bir gemi tedariki

Ülkesinin, Sri Lanka ile denizcilik işbirliğini artırma isteğini de bildiren Kamikava, bu doğrultuda, deniz haritalarının oluşturulmasında kullanılmak üzere sonarla donatılmış bir geminin Sri Lanka'ya tedarik edileceğini kaydetti.

Japon Bakan Kamikava, ziyareti kapsamında Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından da kabul edildi.

Üst düzey bir Japon hükümeti yetkilisi, Çin'in okyanus araştırma gemilerinin Sri Lanka civarında aktif olarak araştırmalar yürüttüğünü ve Kolombo yönetiminin, bu durumu "problemli" gördüğünü savunmuştu.

Sri Lanka, 2022 yılında yaşanan mali krizde 46 milyar dolarlık dış borcu için temerrüde düşmüştü. Ekonomik ve siyasi krizin ardından Pekin yönetiminin borçların ötelenmesi konusunda Kolombo ile anlaştığı bildirilmiş ancak anlaşmanın detayları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Ada ülkesi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin deniz ayağı olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu güzergahı üzerinde kritik konumda bulunuyor. Çin'in Hint Okyanusu'na hakim bu limandaki varlığı, Hindistan'ın yanı sıra ABD'yi endişelendiriyor.

Kolombo yönetimi, Hindistan'ın güvenlik endişelerini dile getirmesi üzerine bu yılın başında Çin'e ait araştırma gemilerinin limanlarına demirlemesini ve münhasır ekonomik bölgesi içinde faaliyet göstermesini geçici olarak durduracağını bildirmişti.