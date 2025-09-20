Japonya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e Uyarı: İki Devletli Çözüm Tehlikede

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail'in "tek taraflı eylemleriyle" Orta Doğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İvaya, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

İvaya, görüşmede, Tokyo'nun, İsrail'in "tek taraflı eylemleriyle" Orta Doğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı yönündeki endişelerini dile getirerek, iki devletli çözümü desteklediğini kaydetti.

Uluslararası toplumun ve özellikle ABD'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini durdurması için güçlü çağrıda bulunmasının önemine işaret eden İvaya, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması için Washington ile yakın işbirliği umduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise yaptığı yazılı açıklamada, Rubio'nun görüşmede, ABD-Japonya ittifakına olan "sarsılmaz bağlılığını" vurguladığı ve ittifakı "bölgesel güvenlik ve refahın temel taşı" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Açıklamada, iki bakanın İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.